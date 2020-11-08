美國總統大選終於落幕，多家外媒《美聯社》、《CNN》、《NBC》都報導，民主黨候選人拜登已奪下賓州(20張選舉人票)，共獲得284票，達到270票的當選門檻，將當選46屆美國總統。川普發出聲明表示，合法選票才能決定誰是總統，而非新聞媒體。網友看不下去了直言：現在真的有點同情他。

川普透過競選團隊發出聲明指出，選舉結束還早得很，拜登尚未經過任何一州認證勝選，更不用說是在選情緊繃而且依規定必須重新驗票的州。以賓州來說，我們的法律觀察員無法獲得訪問權限來觀看開票過程，合法的選票才能決定誰是總統，而不是新聞媒體。稍早前川普甚至在推特宣布，「我贏得了這次總統大選，以很大的優勢」。

PTT網友不禁說：「太難看了！」、「下西下井。」、「沒被當假新聞下架嗎？」、「真的快要變慕容復了。」、「大法官是我川的人，到時候直接判當選無效就爽歪歪了哈。」、「好了啦~川拔拔，我們回家啦~不要鬧了啦~~。」、「他真的來這招了，已瘋。可惜這在民主美國恐怕是沒用的。」、「何必自己搞得難堪，他還是現在的總統啊...。」

也有網友表示，「不是失心瘋唄？連我這狂川粉都很擔心。」、「這下真的變失心失智選一個了。」、「他瘋了嗎？沒有證據的話 以目前的結果不可能翻盤。」、「我川威武，幹到底。」、「川普贏了選舉，拜登要成為總統，可喜可賀。」

(中時新聞網)