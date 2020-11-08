美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，讓德國朝野鬆一口氣，期待歐美能重新啟動傳統的盟邦關係。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）在美國媒體宣布拜登贏得白宮寶座的第一時間發聲明說，「美國人民已經做出決定」，拜登將成為第46位美國總統。
梅克爾除了祝福拜登執政成功和好運，還特地恭喜賀錦麗（Kamala Harris）成為美國史上第一位女性副總統。
梅克爾對與拜登政府合作表示期待，她強調，如果要克服當今世界面臨的重大挑戰，「我們大西洋兩岸的友誼難以取代」。
德國外長馬斯（Heiko Maas）也對與拜登政府合作表示期待，他強調，德國願意努力讓大西洋兩岸關係重新開始。
歐美關係在川普總統任內嚴重惡化，德國朝野大多期待拜登能挑戰成功。
在野的自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）表示，拜登勝選讓人鬆一口氣，歐美的歧見不會馬上消失，不過有機會重新開始，歐洲應該好好把握機會。
在野的左派黨（Die Linke）黨魁基平（Katja Kipping）也指出，川普沒有連任讓人鬆一口氣，過去這4年是右翼民粹勢力強大的結果，值得好好分析。（編輯：劉學源）1091108
(中央社)
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