美國總統大選，民主黨總統候選人拜登跨越門檻，篤定當選下一任美國總統，拜登副手賀錦麗也將成為美國史上首位的亞非裔（非裔、印度裔）女性副總統。兩人勝選雙雙創下多項紀錄，在歷史上有特殊意義！

儘管最終票數仍未出爐，但拜登目前已拿下超過7450萬普選票，創下美國建國244年以來，總統、副總統選舉中最高票。根據紐約時報，拜登創下美國總統候選人以來最高得票記錄，這項紀錄原本的保持人是歐巴馬，在2008年獲得6945萬6897票。

另外，根據今日美國報導，拜登11月20日滿78歲，將超越雷根成為美國歷史上最年長總統。報導指出，目前最年長當選總統的紀錄保持者是川普，他當選時為70歲。雷根1989年卸任時為77歲，是美國歷史上最高齡的在任總統。

現任加州聯邦參議員賀錦麗，父親是牙買加非裔移民、史丹佛大學經濟學名譽教授；母親來自印度南部坦米爾，是乳癌專家。賀錦麗當選，是第一次由有色族裔成為美國的副元首。

前總統歐巴馬發聲明讚許這是歷史性成功，並指在拜登明年1月踏進白宮，就要面對一系列非比尋常的挑戰，從未有過一個即將接任的總統面臨正在肆虐的疫情大流行，不平等的經濟和司法系統，民主岌岌可危，氣候問題瀕臨險境，呼籲美國民眾支持拜登執政。

(中時新聞網)