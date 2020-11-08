被網友封為「台版新垣結衣 」的26歲吳子霏，臉上總是掛著笑容，謙和親切，特別得人疼。20歲時，她便立定志向要當演員，今年逐漸苦盡甘來，靠著HBO《獵夢特工》躍上國際；其實，拍攝《獵夢特工》時，吳子霏一度腰椎受傷，半身動彈不得，當時不只劇組相當體恤，合作演員也十分照顧她，徐若瑄更主動幫忙預約健檢。吳子霏從中學會要照顧好自己，才能全心工作。

去年過年時，吳子霏趁著劇組放假，回台南跟家人團聚。除夕那天，她洗完澡準備擦乾身體時，突然發現下半身不能動，「我雙腳愈來愈不行，連蹲下拿手機也沒有辦法，立刻呼叫我弟弟，馬上叫救護車。」第一次感覺到身體無法自主，吳子霏還以為自己是不是中風了，在救護車上，她感受到的，不是人生跑馬燈，而是滿腦子「天啊！我戲還沒拍完！」

除了要當個散發正能量的藝人，吳子霏也期望自己能一直做個「有誠意的表演者」。（圖／林勝發攝）

筋膜發炎 入院躺三天

入院後，由於腰椎仍疼痛難解，吳子霏只好簽下手術同意書，「醫生說，如果再痛，要開刀做神經阻斷，才不會感覺疼痛。聽完很絕望，好不容易得到很好的機會，很氣自己，影響到整個劇組，難道我的演員生涯要結束了？」幸好住院躺了三天後，她就稍微能走動了，醫生判斷是腰椎肌筋膜炎；一出院，她又立刻投入《獵夢特工》拍攝。

吳子霏說，復工第一場就是動作戲，要拍攝跑跳跟墜落畫面，劇組體恤她行動不便，部分鏡頭請了替身，「特別感謝飾演我爸爸的賢哥（王識賢），因為我一出力就會很痛，那場戲賢哥要抓住我，他要我把力氣都給他，讓我很放心。」

此外，徐若瑄也十分關心吳子霏的身體狀況，還主動幫她預約健康檢查，「真的受寵若驚，讓她（徐若瑄）這樣幫我做這些事，她一直關心我狀況，提醒我有什麼可以避免的、要怎麼照顧自己，還教我喝養身茶，做中醫保健。」身體的警訊，讓吳子霏上了一課，她體會到要關注身體的需求，也盡量修正求好心切與好強，學著為自己減壓。

因合作《獵夢特工》認識徐若瑄，吳子霏受前輩照顧十分感動。（圖／翻攝自網路）

效法大師 重拾自信心

吳子霏是在四年前，二十二歲時開始演戲，雖然曾經試鏡一整年都沒試上，卻讓她面對任何機會都格外奮力；二十四歲就迎來第一部電影女主角，二十六歲首度擔任女主角的影集《獵夢特工》。

吳子霏坦言，她對自己一度沒有自信，不敢向人介紹職業，「有前輩跟我說：『要對自己有信心，妳就是在做這個事情，有什麼好不敢說出來的。』現在我敢說自己就是演員，這份自信就是要不時幫自己打氣，在這個產業沒有信心的話不會發光，人家可能也不敢把角色交給妳。」

吳子霏最近和林柏宏合作麋先生新歌〈嗜愛動物〉MV，上演甜蜜吻戲。（圖／翻攝自網路）

因為演員工作，吳子霏更加認識自己，除了改正「沒有自信」的弱點，還學會適度向人「倒垃圾」排解情緒壓力，「演員工作幫助我直球面對自己，勇敢面對自己的不好。演員每階段有不同樣子，學會長遠去看它，別人怎麼說，我無法決定，我可以控制的就是要自己進步，不要因為外面聲音影響到自己。」

此外，吳子霏也發現到Pierre Cardin、Coco Chanel、Steve Jobs等成功人士的共通特質，「他們相信自己，他們的自信不是驕傲，而是打從心底相信自己做的事情，那樣宇宙就會來幫你的。我相信我全心往自己想做的事情走，也會有好運發生。」

(中時新聞網)