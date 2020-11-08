【1】國防費破兆 台海惡化犧牲內政

文化大學社科院院長趙建民昨日出席「馬習會五週年研討會」時指出，民進黨上台後兩岸關係差，4年來國防費用及美台軍售金額加起來已超過1兆台幣，前瞻計畫砍半、砍掉公務人員的退休金全花在國防上面，這筆錢用在基礎建設、教育該有多好。

【2】囂張藏十萬顆子彈闖關 嫌無保請回

高雄39歲陳姓男子，涉嫌利用替射擊協會進口霰彈名義，以合法掩護非法，在空運貨櫃中夾藏10萬餘顆90手槍制式子彈企圖闖關，刑事局上月29日在桃園倉棧緊急攔截，查獲這批足可配備一個營、史上最多的走私子彈，將陳嫌逮捕送辦，高雄地檢署雖聲請羈押，但被高雄地院以事證不足釋明為由，將陳嫌無保請回，雄檢已蒐集其他證據提出抗告，並擴大追查幕後貨主及其他共犯中。

【3】零派遣政策 機關換湯不換藥

政府2年零派遣目標已過，統計行政院所屬機關派遣人數雖然從2018年第二季的7595人下降為今年第二季的204人。但與此同時，勞務承攬卻從4萬2079人成長至4萬7938人、增加5839人，外界批評根本是換湯不換藥。其中又以交通部增加1287人最多、農委會增加987人次之。

【4】找回天際線 全台瘋拆陸橋

過去被視為城市進步象徵的人行陸橋，隨時代改變，成了各縣市拆之而後快的毒瘤，今昔命運大不同；新北市升格後狂拆28座，台南、台中近年來也陸續拆除多座陸橋，全台瘋拆陸橋還給民眾廣闊沒有遮蔽的天空，已成為都市景觀顯學。

【5】楊丞琳收小鬼花籃 哽咽為亡友獻唱

楊丞琳「LIKE A STAR」小巨蛋演唱會7日進行第2場，演出前她在IG分享署名「鴻升」送的花籃，卡片寫著：「Dearest丞琳，妳一直是最棒的，鴻升。」是黃鴻升（小鬼）的經紀人代替送花，延續小鬼與楊丞琳的友誼。楊丞琳昨在台上追憶好友：「我相信他一定也有來……他（小鬼）8月底就跟我說想要看11月7日，跟我說『我可以很厚臉皮跟妳要3個位置嗎，因為經紀人的女朋友非常喜歡妳』。」隨後哽咽含淚獻唱〈匿名的好友〉。

(中時新聞網)