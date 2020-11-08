川普不認輸

在這場「誰是接班人」（The Apprentice）的美國大選真人實境秀中，川普總統還是主角，只不過這次在「你被開除了！」（You Are Fired!）的戲碼中，說這句話的是多數美國選民民，而被開除的是他。

不管他認不認輸，在白宮大位的日子只剩73天，除了口口聲聲要打選舉訴訟戰外，他很可能會充分利用在位的日子，好好行使他的總統特權。CNN新聞網7日指出，川普可能趁仍享有總統大權的情況下這麼做：

★特赦

他可能把握在位的最後幾個星期瘋狂特赦，直到最後一天。事實上，按照一般慣例，美國總統在離任前，通常會特赦，不過特赦的對象有時也引起爭議。例如，美國前總統柯林頓就特赦了捲入毒品案的同母異父弟弟羅傑（Roger Clinton），還有成為逃稅犯的億萬金融家李契（Marc Rich）。

而川普可能特赦誰呢？分析指出，或許第一個就是涉及「通俄門」，並對聯邦調查局（FBI）說謊的白宮前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。此外，川普還可能特赦涉及「通俄門」前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），以及前競選團隊外交事務顧問巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）。雖然他們都已服刑，但川普還是會藉由特赦，象徵性地反將司法部「通俄門」前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）一軍。

當然，川普也可能先發制人，特赦家族和其他川普集團（Trump Organization）成員。據說紐約州已在調查川普集團可能涉及的各式不法，但總統特赦只能赦免聯邦罪刑，而不能赦免州級犯罪。

不過，最大的問題仍在於，川普會不會特赦自己。由於沒有前例，加上憲法沒有明文規定，還有法律學者意見分歧，因此也不知道這麼做合不合法。無論如何，要是川普真的這麼做了，聯邦法院最後或許能給一個明確的答案。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)