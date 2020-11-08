民主黨總統候選人拜登跨越門檻，篤定當選下一任美國總統，桃園市議員王浩宇（見圖）指出網路熱門的關鍵字，呼籲台灣團結。（圖／本報資料照）

美國總統大選，民主黨總統候選人拜登跨越門檻，篤定當選下一任美國總統。對此，民進黨桃園市議員王浩宇提到，拜登勝選後的網路熱門關鍵字，直呼「這不可怕嗎？」

王浩宇今（8）日凌晨在臉書PO文，先是對當初因忽略美國選舉制度的複雜性，太早判定川普勝選，造成大家誤會表達歉意，但令他更憂心的是，在拜登勝選後幾個小時，不斷變化的網路熱門的關鍵字，竟然是「台灣選錯邊」「台灣被美國放棄」「蔡英文選錯邊」「台灣得罪拜登」「蔡英文得罪拜登」貼文，透過數百個假帳號快速的在社群內帶風向，不斷唱衰台灣，「現在是凌晨五點，這不可怕嗎？」

王浩宇指出，事實上，這兩年美國國會多項友台法案的參與者，跨越民主黨與共和黨，顯示結盟台灣、對抗大陸已是美國參眾兩院的共識，台灣不但不會變成棄子，未來跟美國的關係絕對會持續深化。

私心上當然可以支持特定人選，王浩宇認為，此次川普連任，會對台灣在國際上的發展更為有利，但在外交上，台灣政府與美國兩大黨都是對等的，這部分絕對不用懷疑，一直以來也都是這樣。

王浩宇也說，「至於那些不斷唱衰台灣的媒體，搭配不知道哪裡來的帳號半夜到處洗版，我覺得大家真的該注意了。因為，我們太需要一個團結的台灣。」

(中時新聞網)