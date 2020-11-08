來台工作的越南籍黎姓婦人，因與在台的黃姓姪女不睦，在個人臉書貼上黃女照片，並以越南文PO文「下面很鬆」、「不是處女」、「像公廁一樣」，黃女憤而提告。台北地院依公然侮辱罪判處黎婦罰金4000元。
檢方調查，黎姓婦人與黃女都是越南人，2人均來台工作多年，今年3月間，2人因細故而有所爭執，黎婦越想越氣，3月13日下午利用工作之餘，以手機上網至她個人臉書PO文，向越南及在台親友發洩情緒。
黎婦以越南文寫道：「我的那個下面很鬆，不是處女，很大，像公廁一樣，可以塞很多人進去」，之後黃女瀏覽文章，在姑姑文章下方留言質問「你指何人？沒有名字，大家不知道是誰？」結果黎婦見姪女黃女回應，直接貼出黃女的照片，黃女不甘受辱，憤而報警提告。
檢方調查時，因黎婦臉書文章是以越南文字書寫，還特別找人翻譯成中文，認定黎婦臉書貼文內容已涉犯公然侮辱罪嫌，依法起訴。
(中時 )
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