秋冬季節變換的時刻，不少人感覺膚況變乾，救急的保養方法就是敷臉。許多人都會在敷臉時邊做家事或是滑手機，但是站著和低頭這兩個姿勢，可能讓敷臉效果大打折扣唷。皮膚科診所院長趙昭明在《保養，從肌本做起：跟著皮膚科醫師打造動人美肌》中說明原因。以下是重點書摘：

使用面膜正確步驟

一張好的面膜，基本上必須材質本身要佳、黏貼膚性佳（即形狀和切刀要符合東方人的面孔）、通透氣性好、肌膚不刺激不敏感、精華液被吸收的功能好，才算是一張好面膜。

當然要成為好的面膜除了上述條件外，使用的方法及步驟也是不可馬虎。不同種類的面膜在使用方式上也不同，以最常用的不織布、紙漿式片狀面膜為例：

1.將面膜取出，先將面膜固定在臉部突出的地方如額頭、鼻子與下巴使面膜有附著點。

2.再從臉部的中間，順勢將面膜慢慢往臉的兩頰展開，並將面膜裡的空氣壓出。

3.盡量讓自己臉部放平不要立起來，因為重力的關係可以讓面膜與臉部吸附的更密合，而且精華液也不容易流出去。

4.卸面膜時，先小心將面膜輕輕捲起，若有殘留的部分，則可以熱毛巾輕輕擦拭乾淨。整個動作過程要輕柔，以防皮膚脆弱者出現反效果。敷完臉後，如有需要，還可以進一步接著乳液等保養，如此更能持續維持敷臉的效果。

敷面膜的小撇步

1.敷面膜時，臉上凹凸的地方如下巴、顴骨處很容易突起，所以要注意這些地方是不是面膜都有服貼。

2.如果是剝落性敷面式面膜，則塗抹臉部的順序為額頭、兩頰、鼻子、下巴。

3.上櫃上架的美白面膜所含的美白成分濃度並不高，因此對肌膚的刺激性並不大，原則上可天天使用。

4.日曬後可立即敷上保溼修護型面膜。

敷面膜時最好不要講話或有太多臉部動作，因為會影響面膜對臉的吸附性，而減少均勻吸收效果。敷面膜前一定要將臉部徹底清洗乾淨，避免毛孔阻塞及汙垢留在臉上而減少精華液的吸收效果。

作者簡介／趙昭明醫師，皮膚科診所院長、中華美容暨健髮教育學會理事長。著有《保養，從肌本做起：跟著皮膚科醫師打造動人美肌》、《救救熟齡肌！跟著皮膚科醫師做好皮膚保健，從此不癢不臭不怕露》等書。（編輯梁惠明）

(圖/三民書局提供)

(中時新聞網)