大陸一名女子21歲發生第一次性行為時，因為過於疼痛，加上緊張焦慮，導致日後對於親密行為產生陰影，經醫生判斷她罹患嚴重「陰道痙攣」，而最簡單的治療方式就是規律的性生活，但該女子與男友遠距離戀愛，醫生竟然直接給了她假陽具，不過她日後坦承，使用後確實改善了症狀。

該女子2014年時與男友準備進行第一次性行為，雖然做了許多功課和準備，但心中仍存有許多不安和恐懼，性行為過程中確實也無法享受其中，無論男友如何安撫都沒辦法放輕鬆，她甚至感受到劇烈的疼痛，甚至一直到隔天早上，疼痛感依舊存在。

該女子直言「這種不適，不僅僅是直觀的疼痛，還有因為緊繃的肌肉和安全套之間的摩擦，而產生的灼燒感」，心理和身理的不適感讓她從此對於性行為充滿陰影，從此之後都不敢和男性有親密接觸。

為了解決此問題，該女子在2017年到婦產科接受檢查，醫師在進行多囊卵巢綜合症檢查時，發現她內診時感到相當不適，才發現她有嚴重的陰道痙攣，並給了她最簡單直白的解決方法，就是「規律的性生活」，得知她與男友是遠距離戀愛後，就直接給她一根假陽具，要她經常使用；女子使用後確實減緩症狀，直說「效果如何？我只能說是有用的。」

(中時新聞網)