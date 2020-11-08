民主黨總統候選人拜登拿下賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，當選美國第46任總統，各大媒體接力預測他當選後，幾分鐘內拜登就更改個人推特自我介紹為「美國總統當選人」，更誓言「成為全美國人民的總統」。

拜登接力拿下賓州、內華達州，手上掌握的選舉人票一舉來到290票，跨越270票入主白宮的基本門檻，將成為美國第46任總統。美大選拜登川普選舉人票統計。（製圖／陳友齡）

美總統大選各州開票進度。（製圖：陳友齡）

拜登當選美國第46任總統，各大媒體接力預測他當選後，幾分鐘內拜登就更改個人推特自我介紹為「美國總統當選人」，更誓言「成為全美國人民的總統」。（圖／擷取自拜登推特）

台灣時間8日凌晨約0時30分許，美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，一舉跨越入主白宮的270張選舉人票基本門檻，當選美國總統，印度《商業標準日報》（Business Standard）報導，就在各大美國主流電視台接力推播後，拜登幾分鐘內就更改個人推特自我介紹，更改為「總統當選人」，另外還補充「準備為全美國人重建更好生活」。

拜登原本在推特自我介紹是「美國參議員」及「美國前副總統」。

他隨後也馬上發布推文，感謝美國人民選擇了他，「美國，我很榮幸你們選擇了我來帶領我們偉大的國家，眼前的工作將非常艱鉅」，「但我向你們承諾：我會成為全美國人民的總統，不管你有沒有投票給我。」

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

「我將會保持你們對我的信念。」

另外據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，在拜登發布推文後2小時，他的妻子吉兒（Jill Biden）也在推特放上兩人合照，並在推文寫下「他將成為我們所有家庭的總統」。

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020

他的副手賀錦麗（Kamala Harris）也被錄下第一時間打電話給拜登通知好消息的畫面，「我們做到了，喬。」

(中時新聞網)