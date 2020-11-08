民主黨總統候選人拜登拿下賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，當選美國第46任總統，各大媒體接力預測他當選後，幾分鐘內拜登就更改個人推特自我介紹為「美國總統當選人」，更誓言「成為全美國人民的總統」。
台灣時間8日凌晨約0時30分許，美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，一舉跨越入主白宮的270張選舉人票基本門檻，當選美國總統，印度《商業標準日報》（Business Standard）報導，就在各大美國主流電視台接力推播後，拜登幾分鐘內就更改個人推特自我介紹，更改為「總統當選人」，另外還補充「準備為全美國人重建更好生活」。
拜登原本在推特自我介紹是「美國參議員」及「美國前副總統」。
他隨後也馬上發布推文，感謝美國人民選擇了他，「美國，我很榮幸你們選擇了我來帶領我們偉大的國家，眼前的工作將非常艱鉅」，「但我向你們承諾：我會成為全美國人民的總統，不管你有沒有投票給我。」
「我將會保持你們對我的信念。」
另外據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，在拜登發布推文後2小時，他的妻子吉兒（Jill Biden）也在推特放上兩人合照，並在推文寫下「他將成為我們所有家庭的總統」。
他的副手賀錦麗（Kamala Harris）也被錄下第一時間打電話給拜登通知好消息的畫面，「我們做到了，喬。」
文章來源：JOE FOR IT! Joe Biden to call for unity in 2020 election victory speech tonight after vowing to be a ‘President for all Americans’
(中時新聞網)
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