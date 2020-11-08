大聯盟今年縮短例行賽也少了一點東西，就是禁藥檢驗。事實上今年的禁藥檢驗幾乎處於停擺狀態，難怪整季沒有任何人被禁賽。去年包括春訓一共5人被抓，今年只有2月春訓抓到太空人投手馬提斯(Francis Martes)用藥，大家也覺得奇怪。

《紐約郵報》報導，大聯盟委託加拿大蒙特婁一間獲得WADA(世界反禁藥組織)認證的實驗室來負責，但這間實驗室在疫情爆發後就停工了。洋基投手歐塔維諾(Adam Ottavino)說：「我在季末才遇到1次藥檢，整個停賽期間與夏訓(春訓2.0)都沒有藥檢，整個球隊和聯盟都沒有。」往年一季會有6至10次。

大聯盟的處理方式是隱瞞，洋基球員代表布瑞騰(Zack Britton)說：「他們通知我們藥檢會如常進行，只要遵守疾管中心的防疫規定就可以。」實際上根本沒人在做檢驗。紅雀投手安卓米勒(Andrew Miller)說：「顯然大聯盟不公開資訊，是擔心有人藉機濫用藥物。但到了季末大家都發現了(沒有藥檢)。」

布瑞騰認為應該不會有人發現並趁機偷用藥，畢竟太空人投手馬提斯的處罰很重，他被禁賽162場。然而小聯盟雖沒比賽仍有幾位球員冒險用藥被抓，可見藥檢絕不能鬆懈。

(中時新聞網)