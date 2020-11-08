失戀時身心狀態相對脆弱許多，此時若遇上身旁的人細心陪伴，實在宛若及時雨。一位女大生和男友分手，難受的哭了將近整夜。隔日一早使用熊貓外送了食物，外送員貼心的傳送了一句話，讓她直接被暖爆，直接向前男友大喊話「連外送員都比你貼心。」

一位女大生在論壇《Dcard》上發文，以「連外送員都比你貼心」為標題，她在內文中表示，日前剛和男朋友分手，還沉浸在失戀的情緒中哭了整晚，隔日一早她使用熊貓外送食物到住處，外送員見她遲遲未下來取餐，便將餐點放在一樓的櫃台，甚至貼心地留下了13字，「放一樓櫃台，早點取，冷掉不好吃」，一句提醒的話，讓處於脆弱狀態的原PO看完直接原地大爆哭。

文中在網路發出後，不少卡友紛紛留言回應，「好暖心的外送員，拍拍原潑，都會過去的」、「連路人都比他暖心，可見他多不可靠了」、「好暖喔！脆弱的時候總是特別容易感動」、「加油，妳要相信自己會好的，只是需要時間，妳會沒事的！」、「外送員的文字好溫暖啊。」事後，失戀的女大生也在留言串再次回應，感謝大家對她的關心。

(中時新聞網)