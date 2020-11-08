氣質女神高圓圓與老公趙又廷在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，升格當媽的高圓圓，產後狀態極佳，陸網也不時傳出高圓圓的無P照，而這回就有陸媒曝光野生高圓圓出席活動的側拍照，只見戴著口罩的高圓圓膚質與整體狀態都超不科學，舉手投足像極了少女。
高圓圓產後恢復狀態極佳，陸媒《鳳凰網娛樂》昨（7日）就曝光高圓圓出席活動的無P照，只見高圓圓身穿粉色鑲鑽禮服、頭綁丸子頭，而野生高圓圓還不忘防疫，戴著口罩，儘管女神被口罩遮住大半張臉，她一雙大眼睛依舊炯炯有神，頸部更是零細紋。
當高圓圓拿下口罩，她一張精緻五官和絕美顏值，高圓圓笑起來還有酒窩，整體超氣質，實在美到無話說，陸媒也不吝嗇大讚高圓圓：「優雅大器，狀態十分能打」。
高圓圓的41歲狀態極佳，網友更是留言直呼：「女神永遠是女神 太美了」、「高圓圓絕對的女神」、「口罩也遮蓋不住姐姐的盛世美顏」」、「她穿著真美啊，很高級」。
(中時新聞網)
#高圓圓
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