無黨籍立委高金素梅因肺部腫瘤問題，9月向立法院告假1個月進行手術，休養1個月後，10月19日重返工作崗位。昨（7）日太魯閣峽谷馬拉登場，才剛手術完45天的高金素梅，就挑戰21K馬拉松，讓國民黨立委葉毓蘭也直呼佩服。

去年1月初，高金素梅發現肺部有些問題，1年半來以幹細胞療法，兩週前的檢查，醫療小組決定開刀摘除。高金素梅9月21日立法院請假1個月，10月19日銷假回立法院。

昨日太魯閣峽谷馬拉，高金素梅在臉書表示，手術完45天，在助理團隊的反對之下，依然再次挑戰「太魯閣峽谷馬拉松」21K，在半跑半走的情況下，雖然成績不如上一屆，但是以「志在參與」，完成了21K賽事，給自己打了100分。

台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆練習準備了3個月，陪高金素梅一起完成21K，相約明年再來。高金素梅說，「當個民意代表，除了問政、服務，還要保持身體健康。」

手術後45天就完成21K馬拉松挑戰，葉毓蘭留言大讚「太佩服了，偶像！」網友也直呼「太強了吧」「厲害了！」「怎麼這樣強啦」，但也有不少人提醒高金素梅不要太累，「剛開完刀，路跑要小心，不要勉強」。

立委高金素梅開刀後45天，挑戰完成21K馬拉松。（圖／摘自高金素梅臉書）

(中時新聞網)