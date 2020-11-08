歐洲模式模擬週二(10日)越南東方近海有「熱帶擾動1」，呂宋島東方有「熱帶擾動2」；台灣東方海面有較多水氣；受到東北風的抬升，迎風面易有降雨。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

變天了！這周南海及菲律賓東方海域，有2個熱帶擾動有機會成颱，氣象局表示，颱風直接影響台灣的機率不大，但水氣增多，今起到周六(14日)北台灣、東半部都受東北風影響，周二(10日)前水氣較多。氣象專家吳德榮更提醒，冷空氣加上較多水氣，恐出現東北季風異常降水。

氣象局表示，今天到周六東北風影響，北部、東北部整天濕涼，留意較大雨勢，中南部日夜溫差大，今天北臺灣高溫驟降10度，從昨天(7日)的32度降到22、23度，花東、中南部高溫26至31度，夜間清晨中部以北及宜蘭低溫降至19至21度，沿海空曠地區更冷恐到17度，南高屏及花東低溫21至24度。今晚到周一清晨、周一晚上到周二清晨最冷，周一、二基隆北海岸、東北部及大臺北山區有大雨，周三至周六，桃園以北、東北部、東部有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，本週南海及菲律賓東方海域，海溫高，分別有2個熱帶擾動先後發展，使台灣東方海面有較多水氣，加上東北風冷空氣舉升作用，導致北台濕涼，期間更有「東北季風異常降水」發生機率。

吳德榮說，2個熱帶擾動受北方高氣壓偏東風的導引，一是在南海發展，向西往越南；另一則在菲律賓東方發展，經呂宋島、向西進入南海，再朝越南前進。若兩擾動皆被命名，則今年颱風生成數，將追近氣候平均值，但侵台颱風數卻仍掛零，遠不及氣候平均值的3.4個。

(中時新聞網)