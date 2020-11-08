大陸一名85歲老翁中了1195萬元人民幣（約5138萬新台幣）大獎，四個孩子為了爭奪這筆財產，做出許多讓他心寒的行為；大兒子失業多年要求他扶養，小兒子甚至將他帶到山上後逕自下山，企圖讓他在山中迷路死亡，他因此決定在高溫下步行10多公里到荒野輕生，不料子女在他死後仍互爭遺產，引發輿論譁然。

該老翁育有3兒子1女兒，日前他中彩票1195萬元頭獎，以為可以過著清閒的退休生活，不料要養失業多年的大兒子，還被小兒子帶去爬山，被丟在山裡，最後靠著自己慢慢走下山才脫險；之後他帶著妻子離開孩子，在武漢居住近一年，今年7月他獨自搭火車回老家江西贛州，沒有回去找兒女，而是一人住在旅館內，入住隔天不吃不喝，在高溫40度下步行10多公里來到野外走上絕路。

而令外界憤怒的是，老翁過世已4個月，4個子女仍未遺產爭論不休，甚至不惜鬧翻，母親只好擬定一份遺產分割方案，她自留三分之一，剩下的由4個子女平分，但大兒子仍不同意此方案，最終此事只好交由法院裁決，目前仍在審理中。

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