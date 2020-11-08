台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉改裝後，新增了「和食海鮮區」，提供較過去更多樣的生魚片和握壽司選擇。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉炙燒握壽司，客人現點、廚師現場炙燒，比目魚鮨邊肉、鮭魚、干貝與和牛等，選擇也很多。（圖／姚舜）

蝦蟹肥美的季節，台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉取餐檯上的蝦兵蟹將「軍容壯盛」，不會讓蝦蟹控失望。（圖／姚舜）

台灣牛就是好吃，台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉可以吃到由廚師手切芸彰牧場牛肉、再以湯現沖的「台灣牛肉湯」。（圖／姚舜）

手工現切的芸彰牧場台灣牛肉，口感柔嫩、味道鮮甜。（圖／姚舜）

台北喜來登〈十二廚〉自助餐廳的「芸彰牧場台灣牛肉湯」，湯頭是用牛骨、牛肉和大量蔬菜水果熬煮，味道鮮中帶甘甜。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉改裝後新增「中島冷菜區」，冷菜都陳列在溫控冷藏櫃，既增加保鮮度，也比開放式陳列更衛生安全。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉冷菜區中的「義式肉盤」，備有各種義式火腿、撒拉米義式肉腸等。（圖／姚舜）

「帕瑪火腿哈蜜瓜卷」是義大利三大美味冷菜之一，台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉可以無限取食吃到飽。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉新設了「冷熱飲販賣機」，飯店並訂製了專屬代幣讓客人兌換瓶裝冷熱飲。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉新設「冷熱飲販賣機」，這個季節客什可用飯店提供的代幣兌換市場唯一的瓶裝「楊枝甘露」。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉提供「盛宴餐桌」系列菜餚，SUKHOTHAI泰式餐廳招牌「泰式酸辣拌海鮮」入列。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」換裝，SUKHOTHAI泰式餐廳的「碳烤豬頸肉」，在「十二廚」可以吃到飽。（圖／姚舜）

台北喜來登米其林二星餐廳「請客樓」的「砂鍋一品雞」，以及「辰園」的「佛跳牆」，如今在被列入了「十二廚」Buffet餐廳的盛宴餐桌菜單。（圖／姚舜）

「炸和牛肉餅」是用和牛絞肉混入洋蔥、雞蛋和香料拌勻，塑成餅狀沾麵衣油炸到金黃，為遊東京必嘗美味，如今台北喜來登「十二廚」讓客人吃到飽。（圖／姚舜）

台北喜來登「十二廚」Buffet的〈義式漁夫鍋〉，是寒舍艾麗「La Farfalla」義大利餐廳特色菜，海鮮料非常豐富。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳〈十二廚〉除硬體，餐具器皿亦全面更新，其中近年很紅的「公雞碗」被用來盛裝中式湯品或麵類。（圖／姚舜）

「台南擔仔麵」一直是台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」的人氣台灣小吃，用「公雞碗」盛裝更有「味道」啦。（圖／姚舜）

台北喜來登自助餐廳「十二廚」改裝，將「甜點區」擴大並設在全餐廳中央位置，非常醒目顯眼。（圖／姚舜）

台北喜來登自助餐廳「十二廚」甜點區有現做的「舒芙蕾厚鬆餅」，平日與假日午晚餐都有供應讓客人吃到「寶」。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」的甜點區，除西式甜點與現做熱甜點外，並有南洋風味甜點，圖為「娘惹糕」。（圖／姚舜）

台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」的甜點區，甜點選擇非常多樣。（圖／姚舜）

讓客人吃到飽也能吃到「寶」！台北喜來登大飯店總經理戴文龍表示，這是館內Buffet自助餐廳「十二廚」想積極傳達的理念。趁著防疫期間，這個台北五星級觀光飯店前三大自助餐廳低調斥資千萬元改裝，如今已全面完工並自本月起以全新面貌服務食家饕客與吃貨，消費者除可明顯感受硬體設備升級，以及取餐動線更流暢、用餐空間場域更舒適外，最讓飯店引以自豪的賣點與亮點是：「菜色優化與升級」與「就是敢給」。

台北喜來登飯店是以美食著稱的寒舍集團旗下量體最大的飯店，月營收平均都在2200萬元至2500萬元的「十二廚」，則是台北喜來登營收最高的餐廳。為了進一步彰顯寒舍集團在「美食」領域的優勢，並提高競爭門檻、拉大與市場同業區隔，「十二廚」本次改裝事前花了許多功夫做足市場研究，掌握趨勢脈動，將國內外熱門Buffet餐廳最In、 最潮、最Hot的元素都導入到了餐廳中，並投注了非常大的心力提升消費者「體驗」，期能繼續引領「食潮」，鞏固市場領導品牌地位。

台灣的Buffet控選餐廳很在乎海鮮多寡，除了蝦蟹選擇要多、取餐檯上澎湃大器，生魚片、握壽司更是不可少，且握壽司中炙燒的品項選擇也要多。台北喜來登掌握此一食趨，換裝後的十二廚不僅「蝦蟹滿檯」，並新設了一「和食冷菜區」，使之成為一獨立取餐區，客人可在此區無限取用生魚片、握壽司。同時，十二廚並將「甜點區」擴大且移到餐廳中央，除了花枝招展的西式甜點，顏色繽紛的南洋甜點，以及「現場製作熱甜點」，也是亮點。

「手做感」和「儀式感」是吃到飽自助餐廳成功的充分必要元素，一方面它以「眼見為真」的呈現方式，傳遞了「新鮮現做」的訊息，另一方面也透過「現場實做展演」為食更添食趣。

十二廚換裝全新出擊，除鐵板區上的菜餚外，舉凡「炙燒握壽司」、「和牛壽喜燒」、「舒芙蕾厚鬆餅」，以「芸彰牧場手沖台灣牛肉湯」等，都是在客人面前現場烹調製作，除小型廚藝秀充滿著儀式感，讓食客見獵心喜的是，這些用料不俗、在傳統餐廳必須按件計價的菜餚，如今在十二廚通通可以無限取用、吃到飽。

寒舍集團創辦人蔡辰洋嗜吃懂吃，寒舍旗下飯店不少餐廳的美食都出自他的指導，台北喜來登飯店館內更有米其林二星餐廳「請客樓」，以及其它多家得到米其林餐盤推薦的餐廳，為此，台北喜來登善用資源，將這些餐廳的部份招牌特色名餚美饌導入十二廚，並以「盛宴餐桌」為名入列餐檯。

屬於「盛宴餐桌」系列的菜式包括有「請客樓」的「砂鍋一品雞」與「醋溜脆雲耳」，「SUKHOTHAI」泰式餐廳的「泰式酸辣拌海鮮」與「碳烤豬頸肉」，「辰園」的「佛跳牆」與「醬燒羊肩排」，「桃山」日本料理的「花壽司」與「加州酪梨卷」，還有「比薩屋」的「米蘭燉羊膝」和寒舍艾麗酒店「La Farfalla」義式餐廳的「義式漁夫鍋」，名店名菜通通都上了十二廚的取餐檯讓客人自由取食享用。

特色飲品是十二廚「製造趣味體驗」設計的劇碼，台北喜來登自日本進口引進了投幣式冷熱飲販賣機，，十二廚並訂製專屬代幣提供給賓客，賓客投入代幣即可兌換瓶裝季節限定飲品，除直接在餐廳享用、也可以外帶。這個季節，販賣機內提供的是知名粵式甜點「楊枝甘露」，這樣的體驗成了Buffet界的「第一」與「唯一」。

維持取餐檯上菜餚的「鮮度」與「整齊」，是Buffet餐廳經營團隊必須有的「紀律」，進入後疫情時代更要強化「食安」。十二廚改裝後，除將菜色盡可能依個人份量盛裝，減少客人在大盤大碗中挑精揀疫地破壞了菜餚「色相」，並可減少浪費。同時，冷菜區與甜點區都將多數菜餚和甜品放在溫控的冷藏櫃中，減少了食物暴露外的機會，這樣的規畫設計，兼顧了菜餚的鮮度、美觀與食安，值得同業參考。

台北喜來登十二廚換裝後，平日午餐1,190元、下午茶790元、晚餐1,390元起。假日午餐1490元、下午茶990元、周五至周日晚餐1490元。11月15日前「寒舍線上旅展」推出獨家優惠「十二廚自助餐雙人券」1,290元起，每人最低645元起。「新」，永遠都是行銷的賣點，Buffet控不妨多留意十二廚的動態，把握時機享受優惠。

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