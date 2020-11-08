眼見自己支持的民主黨總統候選人拜登勝選，湖人「小皇帝」詹姆斯除了連發推文狂酸川普，看到好友卓雷蒙格林發文，「兄弟！現在你們所有人都可以去白宮慶祝總冠軍了。」詹皇隨即回應，「我們會出現在那，我會帶龍舌蘭酒與紅酒去！」

距離詹姆斯上次前往白宮已是4年前的往事，當2016年他帶領騎士奪冠，接受當時美國總統歐巴馬邀約前往白宮，可是之後包含2017與2018年總冠軍勇士，以及去年總冠軍暴龍，都因抵制川普而取消前往白宮行程，也讓這項傳統消失。

不過隨著拜登宣告勝選，興奮不已的詹姆斯當然要宣布自己將帶著湖人隊友前往白宮，接受拜登的奪冠祝福，甚至有網友問他到底要帶香檳或烈酒？詹姆斯特地轉發漫威電影當中最大惡人薩諾斯的影片片段，當中薩諾斯說著：「一切！」

畢竟詹姆斯過去4年期間，都跟美國總統川普爆發不少口角衝突，川普還不只一次嘲諷NBA太過政治化，才會造成今年季後賽收視率狂跌的惡果，其中詹皇更是「黑人的命也是命(BLM)」活動的積極推動者，甚至捐款讓更多人可以投票。

(中時 )