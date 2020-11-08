拜登發表勝選後全國演說。

拜登發表勝選全國演說。

（10：10更新）拜登在演說尾聲傳達樂觀訊息，「讓我們成為我們知道可以成為的國家」，「一個團結、更強韌、治癒的國家。」

「女士們、先生們，從來沒有發生過，我們嘗試了卻做不到的事。」

他在最後結語中表示，「傳播信念，愛你們，保佑美國。」

（10：00更新）拜登說現在首個任務就是控制住新冠肺炎疫情，這是讓我們重回過去生活的唯一辦法，他說周一（11/9）就會公布一個包含科學家、專家的過渡顧問小組，來幫助他和賀錦麗規劃1月就任後的抗疫藍圖，他還特別強調這個計劃將會「以科學為基礎」。

（9：50更新）拜登上台後情緒相當亢奮，慷慨激昂地向川普鐵粉喊話，「給彼此一個機會吧」，「是時候拋開那些尖銳的言詞，降低溫度，好好看看彼此一次，再一次好好傾聽彼此，停止將對手當成敵人。」

「現在是治癒美國的時候。」

「我一樣會為那些沒有投給我的人努力工作，就像為那些投給我的人一樣。」

（9：47更新）拜登對支持者表示，「我對你們給予我的信任與謙虛感到謙卑，我保證成為一個只尋求團結、不尋求分裂的總統，不分紅州或藍州，只看的見美國。」

（9：38更新）拜登上台致詞。拜登向民眾恭賀「全美國人民的勝利」，「這個國家的人民已經表態，他們傳遞明確的勝利，令人信服的勝利，我們人民的勝利。」

他提到自己贏得了美國大選史上最多選民的支持，「7,400萬選民」把票投給了他。

（9：29更新）賀錦麗說，「美國民主不是與生俱來受到保證的，只有我們願意奮戰，才能保障民主。捍衛民主，會有犧牲，但也會有喜悅，也會有進步，因為我們、人民有力量打造更好的未來」。

她向台下支持者感謝：「我們的民主在這大選中展現在選票上，在全世界注目下，你們開拓美國新的一天。」

接著她介紹拜登上台致詞。

（9：26更新）美國副總統當選人賀錦麗首先上台致詞。

（9：24更新）根據現場直播畫面，大批支持者已經聚集在德拉瓦州威明頓市的大通中心準備聆聽拜登與賀錦麗勝選後的首場演說。

（9：00）民主黨總統候選人拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）將於台灣時間上午9時發表勝選後首場全國演說，預料他將訴求美國團結。

台灣時間8日凌晨，各大美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，一舉跨越270張選舉人票入主白宮門檻，當選第46任美國總統，美國有線電視新聞網（CNN）報導，得知勝選時，拜登當時正和家人在德拉瓦州的家中。

拜登將在美東時間7日晚間8時（台灣時間上午9時）在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的大通中心（Chase Center）發表勝選後首場全國演說，預計此次演說內容將延續前一天演說主旨，訴求美國團結。

拜登幕僚透露，他的勝選演說內容已經草擬了一段時間，不過隨著一周來開票進展，內容已經經過修改。

就在拜登確定勝選後，他的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）也在推特放上一張全家得知勝選後、抱在一起的溫馨照片。

值得注意的是，48年前拜登就是在德拉瓦州首次當選美國參議員。

（持續更新）

(中時新聞網)