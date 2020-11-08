資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺去年產下第二胎後，她直腸癌復發，為母則強的余苑綺為了一對子女堅強對抗病魔，並在9月抗癌成功，大病初癒的余苑綺現在把重心放在家庭，而她昨也開心曬出一家四口出遊照，感動許多網友。

余苑綺去年10月直腸癌復發，由余天、李亞萍等家人陪同至榮總就醫。（圖／本報系資料照片）

余苑綺2014年發現罹患直腸癌三期，她積極接受治療抗癌成功，未料余苑綺去年10月產下兒子後，她直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，余苑綺在9月歷經多次手術與18次化療後，終於抗癌成功，大病初癒的余苑綺現在把重心放在家庭上，她昨曬出一家四口遊花蓮照，並開心寫下：「全家人一起出遊真的很開心」。

照片中，余苑綺和丈夫一人抱著一個孩子，一家四口開心合照，而大病初癒的余苑綺頂著短髮和淡妝，氣色不錯，看起來相當有精神，余苑綺也在發文中感性標記：「#身體健康是最大的寶藏# #愛自己才是愛家人的表現#」。

網友感動余苑綺恢復健康、終於享受到天倫之樂，紛紛留言：「好棒 能出遊玩了 表示身體已完全恢復」、「幸福的畫面」、「好幸福的全家，永遠健康快樂美滿哦！」、「苑綺健康出遊趣，太棒了」。

(中時新聞網)