好冤枉？高雄一位網友在網上貼出一張闖紅燈的罰單，他感到相當的不服氣，還舉證處罰依據，認為「違規照片應該一張要在停止線前，一張在停止線後才成立」，要網友替他評評理。沒想到文一發出，網友全都不挺，瘋狂留言轟他。

一位高雄的網友在臉書社團《爆料公社》發文抱怨，自己日前被開了一張闖紅燈罰單，但他相當不服氣，並貼出罰單的照片，認為罰單的照片應該要有一張拍到車在停止線前，一張拍到車在停止線後，但他遭罰的兩張照片全車都通過停止線。甚至他向機關單位申訴，卻僅得到「機器會拍你，就是你有闖紅燈，所以才拍照」的回覆，讓他感到相當困惑。只好上網抱怨，一邊詢問網友的意見。

不料，文章發出後討拍非但失敗，還遭網友猛烈攻擊，紛紛留言回應，「黃燈是提醒你減速，不是叫你加速通過！你是不是加速想闖，然後剛好在紅燈後越線壓到第二條？」、「所以紅燈時超過停止線，越過斑馬線，開到路中間仍然只能算越線嗎？有駕照的我無法理解」、「闖黃燈失敗變成紅燈有什麼疑慮嗎？因為這樣發生的車禍案件應該不少吧」、「我還以為你是黑色的車才po爆料....」；也釣出網友專業解答「紅燈後感應器後延0.6秒才開拍，很明確的闖紅燈違規！」

(中時新聞網)