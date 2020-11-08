日本日前發生一起嚴重動保事件，一戶人家太過喜歡收養流浪狗，在經濟能力不允許下，竟沒有為狗結紮，讓牠們一直交配繁衍，導致9坪大的房屋裡，除了住3個人，還養了164隻狗，家中不但環境髒亂、到處可見排泄物，犬隻身上大多有寄生蟲且營養不良，目前當地動保團體已協助將狗帶離並飼養。

日本在今年6月修訂通過《動物福利和管理法》，政府有法依據可以調查動物受虐情形，日本島根縣出雲市該戶人家在家中飼養大量狗，因為無法負擔結紮費用，讓狗狗一路失控繁殖到164隻，環境的髒亂與惡臭讓附近鄰居抱怨連連，公共衛生中心7年前就已接到投訴，當時因沒有法可依據，該戶人家拒絕接受調查。

日本一戶人家因為付不出結紮費用，在9坪的房屋內竟擠下3人與164隻狗。（翻攝自動物基金會官網）

目前政府讓該家庭同意放棄犬隻所有權，並請當地動保團體「動物基金會（どうぶつ基金）」協助將狗帶離並飼養。動物基金會表示，該戶人家原本只是撿了懷孕的流浪狗回家，也有意將狗結紮，但發現結紮速度跟不上繁殖，導致才會一再繁衍，變成此狀況。

(中時新聞網)