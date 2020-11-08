前國民黨副秘書長蔡正元。（本報資料照）

美國大選開票陷僵局，在民主黨總統候選人拜登拿下賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張，當選美國第46任總統，總統蔡英文、我外交部也透過推特恭賀拜登勝選。國民黨前副祕書長蔡正元表示，沒有川普的日子一定很沉悶，一定有人懷念這種日子，但都已落幕了，「再見了 川普先生」。

拜登確定勝選，幾分鐘內就更新個人推特自我介紹，由「美國參議員」及「美國前副總統」，改為「總統當選人」，誓言「成為全美國人民的總統」，準備為全美國人重建更好生活。

蔡正元在臉書表示，賓州是這次美國總統大選最後一根稻草，開票結果出爐，拜登贏得賓州選票，一舉跨過勝選門檻，儘管其他州還在開票或驗票、川普陣營要發動法律戰，都已經無關緊要了，有人說川普敗選後，美國會怎樣怎樣，這也無關緊要。

蔡正元指出，美國自從南北統獨內戰後，就產生超穩定的政治結構，沒有任何一個政客或黨派，有什麼神威可以留下鴻爪之痕。

大選後的美國，蔡正元認為，吵吵鬧鬧免不了，偶而街頭暴動亂一下，但都只是串串漣漪，「沒有川普的日子一定很沉悶，也一定有人懷念這種日子，但都已經落幕了，再見了川普先生」。

(中時新聞網)