美國選後兩樣情，川普支持者連續第三天聚集在多處的計票中心前，抗議民主黨試圖偷走白宮，甚至有川粉還在選務辦公室外集體祈禱川普勝選，讓網友看傻眼。對此，前綠委林濁水感嘆，建制菁英帶來的底層痛楚是那麼深刻，如今建制菁英就要班師回朝，他們突然靜默曲膝祈導上帝不要放棄他們。

美國大選選票一直開，隨著領先優勢消失，川普的鐵粉愈來愈焦慮，愈來愈崩潰。網路上6日流傳一段影片，畫面中可看到在內華達州選舉辦公室門外，聚集幾名戴著標誌性紅帽的川普女粉絲，有的跪地朝辦公室不斷「膜拜」，有的站立但不斷搖擺身體，同時高高舉起雙手，口中唸唸有詞，像是神靈附體。當時美國已經入夜，這個選舉辦公室的門是關著的，但裡面的燈仍亮著燈。

對此，林濁水今在臉書發文感嘆，建制菁英帶來的底層痛楚是那麼深刻，於是他們瘋狂支持荒誕不經的民粹狂人，也曾因為勝利而喧囂地狂歡，如今眼看建制菁英就要班師回朝，他們突然靜默曲膝祈導上帝不要放棄他們。

儘管最終票數仍未出爐，但拜登目前跨過當選門檻，拿下超過7450萬普選票，創下美國建國244年以來，總統、副總統選舉中最高票。根據紐約時報，拜登創下美國總統候選人以來最高得票記錄，這項紀錄原本的保持人是歐巴馬，在2008年獲得6945萬6897票。另外，77歲的拜登，也將成為美國史上最高齡的總統。

(中時新聞網)