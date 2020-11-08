「小皇帝」詹姆斯從原本因為今年休兵期太短，不願接受聯盟提出下季12月23日提前開打方案，到最後跟其他球員一起投票通過12月23日開打，詹皇立場改變的原因終於曝光，《ESPN》記者溫霍斯特8日爆料，「因為詹皇欠聯盟錢！」

「詹姆斯一開始反對12月開打的提案，隨後他卻改變了立場，因為他認為12月23日開打也沒差，就算這將改變他的既定行程，也不滿意縮短休兵期，但一切都為商業利益，」溫霍斯特說，「詹皇現在欠NBA錢，雖很瘋狂卻是事實。」

溫霍斯特口中所謂的詹姆斯欠聯盟錢，是因為詹皇已經提前領到上個球季的全額薪水，並沒有被聯盟託管，他的年薪給付方式跟大部分球員不同，而是很早就可拿到完整年薪，必須歸功於他的王牌經紀人瑞奇保羅在談判合約的強勢風格。

只是詹姆斯跟湖人打到10月11日才結束上個賽季宣告封王，如今隨著聯盟決定12月2日展開新球季訓練營，12月23日下季正式開打，詹皇只有71天休兵期，難怪他之前會分享IG動態附上掩臉無奈的表情符號，畢竟他想要多點休息時間。

(中時 )