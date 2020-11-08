梁朝偉和「3老婆」再次聚首。(圖／翻攝自IG)

5日是凍齡美魔女毛舜筠60歲生日，這幾天她也開心和親友慶祝，令人驚喜的是，她曬出和梁朝偉、劉嘉玲和吳君如的同框照，勾起粉絲滿滿回憶，原來他們曾在1984年版的《鹿鼎記》合作，梁朝偉相隔36歲再次和「老婆們」齊聚，引起熱議。

梁朝偉當年在《鹿鼎記》中飾演韋小寶，毛舜筠、劉嘉玲和吳君如分別是他7個老婆其中之一，4人相隔36年再聚首，依舊凍齡沒有太大變化，3位影后保養得宜，歲月似乎沒在她們身上留下痕跡，而被3美女環繞的梁朝偉享「齊人之福」，更逗趣嘟嘴賣萌，勾起粉絲無限回憶。

而生日當天，毛舜筠也和家人度過，2個女兒貼心做愛心早餐，用氣球布置客廳，寫上「Happy Birthday 」，還有準備生日禮物，晚餐吃完回家還有驚喜，是女兒親手做的生日蛋糕，讓她相當感動，而她更是大方素顏，沒用濾鏡和修圖軟體，露出60歲真面目。

毛舜筠大方曬素顏，60歲仍保養得宜。(圖／翻攝自IG)

保養得宜的毛舜筠，看起來狀態不錯，雖然有些脖紋，但不損她優雅氣質。其實，她和導演區丁平結婚26年，一家生活幸福和樂，而她最為人知的一段情，就是和張國榮的戀情，也是他唯一承認過的女友，雖然最後無緣成為夫妻，但也成了無話不談的摯友。

(中時新聞網)