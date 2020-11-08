北市交通大隊周姓警察，因將同事遺留在辦公室的密錄器「順手牽羊」，占為己有，事後同事調閱警局監視器，發現是「自己人」偷走，警方將周員送辦。台北地院因周員認罪，並獲同事原諒和解，依竊盜罪判刑4月，緩刑2年。

檢方起訴指出，北市警局交通警察大隊文山第二分隊周姓隊員，今年2月4日下午5時許，看見同事結束勤務後，將其密錄器留置分隊駐地之電腦作業區離去。

當日晚間10時50分，周員前往電腦作業區竊走該密錄器，換上自己的記憶卡使用，同事因遍尋不著密錄器，調閱監視器畫面發現是周員所為，警方依法將周員送辦。

法官認為，周身為公務員，本當恪遵法令，竟利用職務上之機會，任意竊取他人財物，欠缺尊重他人財產法益之法治觀念，所為實不足取；但考量他認罪，且在調解時當場向同事致歉，並獲同事原諒和解，也將竊得的密錄器返還同事，判刑4月，緩刑2年。

(中時 )