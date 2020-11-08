無論是情侶還是夫妻檔，若要維持好的兩性關係，會發現除了性格、習慣外，「性關係」其實是至關重要的一環，不少人會認為「性」只是追求肉體發洩而已，但性學博士許藍方卻在個人YT單元中，揭曉滾床單的6大好處，竟還能有效增強免疫力。

性學博士許藍方固定在YT頻道「頂尖事務所」中，推出《Dr.She許藍方》單元，最新一期影片，就說到做愛好處多，推廣「沒事多做愛，多做愛沒事！」，但提醒滾床單要產生好處，必須在你情我願、你我都歡喜的情況下，足夠投入才會有正向反饋。

許藍方博士說，做愛在雙方都有「動起來」的情況下，是很能燃燒熱量的運動，可以瘦身，且因為在做愛的過程中，會讓增加循環，且達到高潮的話，會分泌賀爾蒙，而循環跟賀爾蒙的產生，會讓人們心情美麗，皮膚變美。

另外，啪啪啪達到高潮的話，能夠有效減少深層壓力，也會釋放平時壓抑的部分，且腦中會分泌一種物質「腦內啡」，讓人們能夠「紓壓」；且做愛會分泌Prolactin(泌乳激素)跟Oxytocin(催產素)，這兩種東西會讓人想睡覺，達到「助眠」的效果。

最後，則是總和以上所述，跟另一半啪啪啪，既做足了運動，也因此減壓，還幫助了睡眠，通通做到的話，會幫助身體達到一個平衡，對身體最重要的免疫力便會自然增強，許藍方也提醒觀眾，滾床單會分泌催產素，這時會感受到對方的愛，因此別急著倒頭睡去，而是給對方一個深深的擁抱，即使想睡也抱著對方睡，這樣就能獲得兩性關係中的困難而珍貴的寶藏，那就是「親密感」。

#DrShe許藍方 做愛的6大好處!沒事多做愛 多做愛沒事!

(中時新聞網)