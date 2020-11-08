全球關注的美國總統大選開票結果稍早出爐，各家媒體紛紛宣布民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，成為美國第46屆總統，拜登也自行宣布當選。不過，川普依舊不認輸，透過競選團隊發表聲明「選戰尚未結束」，加上先前在白宮演說時爆出的偏激言論，引來好萊塢明星們不滿，公開嗆聲表達憤怒。

綜合外電報導，拜登290：214大勝川普，他發表簡短的感謝聲明，對於美國選民寄予的信任感到榮幸與謙卑，並預告將於美東時間7日20：00於德拉瓦州威明頓市發表全國演說。看在對手川普眼裡，很不是滋味，透過競選團隊發布聲明表示，「選戰離結束還早得很，拜登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露。」並在下周起展開法律訴訟。

川普將為選情提出法律訴訟。（圖／達志）

除此之外，川普5日發表演說：「如果你計算合法選票，我就輕鬆地贏，如果你計算不合法的票，他們（民主黨）可以試著從我們這裡偷走選舉。」7日更是在推特上以全大寫字母宣布「贏得了總統大選，以很大的優勢」此舉惹怒偏向民主黨選民，也讓漫威兩大英雄理智斷線，直接公開嗆聲。

美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）氣沖沖地轉發川普自稱當選的貼文，回擊：「不，你沒有，你輸了。」先前也洗臉川普，「哇，共和黨，你們就眼睜睜看著我們的民主進程中，這些像馬桶水一樣的謊言亂噴？」相當不屑川普的偏激言論；「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）也錄了一分鐘的短片，指控川普「像個嬰兒在耍脾氣一樣，他的鬧脾氣無法呼攏我們任何人。」同時要民主黨選民相信自己做的正確選擇。

美國隊長直接嗆川普。（圖／推特@美國隊長）

(中時新聞網)