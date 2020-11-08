國民黨祝賀拜登當選 盼持續與中華民國互惠合作 09:112020/11/08 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統候選人拜登拿下290張選舉人票當選美國總統，國民黨今天發布新聞稿祝賀拜登當選副總統，賀錦麗當選副總統。並強調，國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係。 國民黨主席江啟臣代表國民黨向拜登與賀錦麗表達誠摯賀忱。他說，國民黨期待美國在拜登先生的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。 (中時 ) #拜登 #國民黨 #美國總統 #江啟臣 #台美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係 07:312020/11/08 國際 拜登勝選秒改推特自我介紹 承諾成為全美國人民的總統 07:482020/11/08 國際 拜登入主白宮 抗中政策難轉彎但應會放緩 07:302020/11/08 國際 川普喊贏得大選、選舉還沒結束 網傻眼：真有點同情他 04:212020/11/08 政治 拜登勝選 加拿大總理杜魯道火速發表祝賀聲明 07:302020/11/08 國際 川粉崩潰下跪禱求川普勝選 前綠委剖析背後隱含的悲哀 08:572020/11/08 政治 拜登勝選 上午9時發表談話 川普不服輸 揚言誓不罷休 「誰勝選非由媒體決定」 03:422020/11/08 國際 拜登談台灣前途 由台灣人民決定 04:102020/11/08 政治要聞 英相強生恭賀拜登勝選 期待密切合作 07:312020/11/08 國際 再見了川普先生 他預言美國選後：偶而街頭暴動亂一下 08:582020/11/08 政治 政治熱門新聞 川普出現驚人變數！專家斷言：美大選結局已定 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 阿扁要蔡英文小心蘇貞昌 學者：恐怖還在後頭 - 政治 拜登若真當美國總統 專家驚慌：台灣災難來了 - 政治 共機為何出現台灣西南海域 陸軍退役少將驚爆背後原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。