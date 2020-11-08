美國總統候選人拜登拿下290張選舉人票當選美國總統，國民黨今天發布新聞稿祝賀拜登當選副總統，賀錦麗當選副總統。並強調，國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係。

國民黨主席江啟臣代表國民黨向拜登與賀錦麗表達誠摯賀忱。他說，國民黨期待美國在拜登先生的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。

(中時 )