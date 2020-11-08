NBA新球季下個月就要開打，衛冕軍湖人隊的頭號勁敵是誰？ESPN節目《First Take》預測勇士隊捲土重來，橫掃整個聯盟，成為打敗湖人的最大熱門。此外還有金塊隊，他們雖然被湖人5戰淘汰，但打敗快艇也讓各界跌破眼鏡。

名嘴史密斯(Stephen A. Smith)說：「你們都忘了克雷湯普生(Klay Thompson)、柯瑞(Stephen Curry)這對兄弟是什麼人物了嗎？我說他們下一季將殺得聯盟片甲不留，唯一能阻止他們的只有傷病。湖人隊有擅長防守的安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但他使不上力，勇士的遠程狙擊是沒辦法防禦的。」

球評凱勒曼(Max Kellerman)說：「湯普生左膝前十字韌帶撕裂傷癒，我們無法確定他能回復多少狀態，他30歲了。卓雷蒙格林(Draymond Green)也老了1歲，顯然他不像往年那樣矯健。還有杜蘭特(Kevin Durant)離開之後，勇士其實是不同的球隊了。」

凱勒曼看好金塊，他們的擋切打法已經成熟，而且主力球員的戰力還有成長空間，一定會變得更強。史密斯則堅稱：「格林表現不佳，是因為柯瑞、湯普生不在，他打起來當然沒勁了，只要射手兄弟回來絕對會有很大的不同。」凱勒曼同意無論是否爭冠，應該都能期待勇士由墊底球隊重返西區列強。

(中時新聞網)