台中巨蛋由市府投入總經費65億元，位於第14期市地重劃區「文中小6」用地，預計2022年動工。（盧金足攝）

北中南四巨蛋，周邊1500公尺優缺點超級比一比。（內政部實價登錄、住商機構企劃研究室提供／盧金足台中傳真）

台中市迄無巨蛋演唱場地，大咖明星演唱會屢跳過台中市，從費玉青到江蕙都封麥了，台中還唱不成；現在台中巨蛋終於催生成功，由市府投入總經費65億元，興建可容納1萬5500觀眾席以上的多功能體育館，由日本建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，預定2022年7月動土，2026年完工並於2027年試營運。

運動局長李昱叡看好巨蛋提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，及含擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際級技擊類專業運動賽事場地，展演、展覽及藝文交流活動多元場域，讓大型賽事表演優先選擇台中。

不過，孵蛋成功後，國際競圖遭質疑與澳洲達令港市民中心「有點像」，一顆巨蛋是否灌入政治元素掀熱議，加上近年來國際競圖成風潮，遠來和尚會念經？蛋蛋出現美麗與哀愁。

逢甲大學建築專業學院長黎淑婷表示，不只台灣，全世界很多重要城市，公共建設案不全然是當地建築師，台中市連西屯區大河里土地公廟都走國際化路線，由日本設計師奪冠，砸8888萬元打造，突破傳統土地公廟造型，有人說很大膽，但也展現包容大器精神。

「愈大、愈厲害的城市，國際樣貌越多！」黎淑婷說，建築與國際合作朝正面來看，公共建設不管是國外建築師還是台灣本土，都是很好的設計作品，國外建築師的作品也能提升國內建築的視野，還有很多想法、理念，可獲啟發與融合，與國際合作過程，認識很多的可能性，包括造型、材料、結構上，各方面都有新的挑戰。

興建台中國家歌劇院、故宮南院的麗明營造董事長吳春山說，歌劇院為日本建築師伊東豊雄設計，58面曲牆興建難度高，國際競圖能刺激國內整體進步；但立委莊競程批評，台中巨蛋與隈研吾在澳洲達令港「市民中心」極為相似，涉「複製」、「貼上」之虞，但巨蛋動工有譜，很多人期望人潮與商機，利弊得失待觀察。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，在區域表現上，北市雙巨蛋因為位於精華區，近期房市表現強，買氣與價格也增溫，台中巨蛋周邊雖然缺乏成屋成交價格，標售土地熱烈，未來期待性高，高雄在經歷過熱之後，目前逐漸回穩，房價也恢復水準。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，作為大型場館，巨蛋附近有利有弊，雖然多數位於機能便利之處，即使機能未到位，中長期來說也會越來越熱鬧，房價當然成充分反映，可是如果遇到大型活動人潮車陣湧入，購置之前要有心理準備。

(中時 )