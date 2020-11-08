根據《富比士》搶先報導，今年7月曾公開放話想要賣掉球隊，且接受各方報價的灰狼老闆葛倫泰勒，如今卻想刻意抬高球隊價碼，斷然拒絕一份14.5億美元(約台幣414億)的收購報價，因為葛倫泰勒希望灰狼最少要以15億美元賣出才行。

或許是葛倫泰勒才剛看到爵士以16.6億美元轉手，才會拒絕14.5億美元的灰狼收購價碼，只是他也太看得起灰狼的球隊價值了，畢竟灰狼自從1989年成軍以來，別說從未拿過總冠軍，就連西區冠軍沒拿過，也僅闖進西區冠軍賽1次。

所以外界普遍認為，葛倫泰勒拋出想要賣掉灰狼的消息，無非只是想要試探灰狼當前擁有多少經濟價值，根本不是真心想要賣掉灰狼，畢竟在他1994年買下灰狼後，他的老闆作風經常遭到外界抨擊，甚至還被不少自家球員大罵騙子。

其中以昔日「狼王」賈奈特最為不滿，他跟葛倫泰勒之間的恩怨早已爆發多年，所以賈奈特這次還找來其他投資者，一起打算從葛倫泰勒手上買走灰狼，可是外界預估賈奈特成功機率很低，畢竟葛倫泰勒怎麼可能願意拱手把灰狼讓給賈奈特。

(中時 )