彰化一名僅國中畢業的許姓男子，在2005年起用當歸、陳皮等中藥材熬成汁，誆騙民眾有神奇療效，平均一瓶收費近6萬元，曾經有病患看診11次花38萬，也有罹癌病患以為喝4個月能康復，沒想到僅1個月就離世，該男在2015年遭逮，他仍趁2年訴訟期間繼續行騙，得手近211萬，法院最終判4年徒刑。

該男將當歸、陳皮等中藥材熬成汁後，用寶特瓶盛裝，誆騙民眾能治療癌症、中風、更年期、青春痘等，一瓶藥汁平均為6萬元左右，他在2015年遭逮後，趁著案件2年在審理期間繼續行騙，平均賣一瓶藥汁1萬5到4萬元，2018年10月他再度被警方查獲，已有10多名患者受騙，預估不法獲利211萬多元。

該男辯稱，是患著主動找他，他並未宣傳其療效，更無詐騙。受害者中，有名想減肥的女子與罹癌姊夫一起看診，兩人看診11次共花了38萬元，沒想到她喝完後不斷咳嗽、血壓飆升，姊夫也很快過世；另名罹癌男子也以為喝藥之後，4個月就能康復，但不幸1個月即過世。

台中高分院審理，法官認為許男沒有悔意而再犯，還阻止被害人尋求正當醫療，惡性重大而不宜輕縱，判徒刑4年，可上訴。

(中時新聞網)