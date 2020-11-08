在警方的協助下，國軍「戰備週」實境演練圓滿結束。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區國軍裝甲勁旅陸軍第586旅，2日起舉辦為期一週「戰備週」實境演練，將平日基地內的八輪甲車、履帶戰車等，行駛上道路到達戊守陣地，戰備演練於6日清晨結束，在大甲警分局員警引導下，裝甲部隊安全通過各路口返回營區結束演練任務，交通管制所有員警也在586旅大門裝甲戰車前留下一幅珍貴合照。

為結合戰場實際景況，國軍部隊近日實施實兵及實地演練，模擬各種想定的狀況，真槍實彈的進行推演，以期發揮最大的戰力來保家衛國，中部地區的國軍裝甲勁旅陸軍第586旅(鍾山部隊)，為了讓平日基地內務實的訓練，能夠在實際的環境裡充分發揮，自本月2日起至6日止，舉辦為期一週的「戰備週」實境演練，將平日基地內的八輪甲車、履帶戰車等，實際行駛上道路到達戊守陣地，以「演習視同作戰」的態度來完成保護國土的任務。

為降低實兵道路演練對用路人的影響，防止交通事故發生，陸軍586旅日前積極與轄區大甲分局協調規劃交通管制事宜，而大甲分局因應龐大的重型戰鬥車隊橫越轄區后里、外埔、大甲、大安地區，特地縝密規劃前導、殿後警車，多部側衛警用機車及重要路口交通管制人員，3日起由七星崗營區移防至大安區海岸，陣容龐大的裝甲車隊引起沿途大量民眾圍觀。

戰備演練於6日清晨結束，在大甲分局員警的引導下，裝甲部隊安全通過各路口返回營區結束演練任務，陸軍586旅非常感謝員警協助，讓部隊可以在沒有民車的干擾下落實的完成各項演練科目，特地邀約本次協助執行交通管制的所有員警，在586旅大門裝甲戰車前，留下一幅珍貴合照。

大甲警分局長李建興表示，軍警本是一家，軍人對外保家衛民，警察對內維護安全，都是在為人民服務，本分局難得有機會參與五八六旅的戰備演練，面對超大、超寬、超重的裝甲車隊，實際操作護送車隊安全到達，是一個很難得的經驗，除了讓警察同仁學習到特殊車隊的護送實務外，更能為軍人的保家衛國出一點力，在現今局勢緊張的兩岸關係下，面對國軍兄弟的辛苦演練，警察同仁很樂意出一點棉薄之力來維護演練部隊及一般民眾的安全。

(中時 )