取自陳水扁臉書

拜登當選美國總統，前總統陳水扁今天提到，他在1998年以台北市長身份率團訪美，曾特別會晤參議院外委會少數黨領袖拜登，請他支持臺灣加入世界貿易組織（WTO）及世界衛生組織（WHO），扁當選台灣總統後，拜登不久也訪問台灣。

陳水扁今天在臉書表示，1998年3月15日至22日他擔任台北市長，訪問華府與紐約，3月17日特別會晤參議院外委會少數黨領袖拜登，就臺灣加入世界貿易組織（WTO）及世界衛生組織（WHO）等議題交換意見，並請他跟僚友全力支持。

他說，2年後阿扁當選台灣總統，拜登不久也成爲參議院外委會主席，並立即先訪問台灣，在到中國。1998年的美國之行，他也特別邀請華府貝利市長參加同年5月在台北舉行的「世界首都論壇」會議，貝利無視中國的打壓，2個月後親自出席。

陳水扁當時也拜訪紐約市長朱利安尼，他說，朱利安尼拒見中國國家主席江澤民，而選擇跟阿扁在紐約市政府一起召開記者會，「阿扁參加AIT總部的歡迎會，前任與現任理事主席5位都出席並合影」。

(中時 )