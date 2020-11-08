一向大力宣揚「乾淨運動」的澳大利亞這回糗大了。澳洲退役泳將李卡德(Brenton Rickard)涉嫌在2012年倫敦奧運使用禁藥，助隊摘下男子游泳400公尺接力銅牌，他於2013年退休。瑞士的國際體育仲裁庭將於周一開庭審理此案，李卡德若自清失敗恐危及獎牌。
120年來，澳洲從未被剝奪過奧運獎牌，由於這次是接力賽項目，李卡德還可能連累5名隊友一起失去獎牌，包括名將馬格努森(James Magnussen)在內。此案爆發是因為實驗室重新檢驗他的尿液樣本，發現含有少量的呋塞米，這是用來遮蓋禁藥檢測的成分。
現年37歲的李卡德第一時間否認用藥，他表示檢驗報告的呋塞米含量非常低，並且沒有其他違禁成分被驗出。「我絕不可能使用禁藥，我的人格不容許我做這種事，我們國家隊的文化也不容許這種事。我平常最恨禁藥了，你們可以想像現在的處境對我而言就是一場惡夢。」
澳洲向來以乾淨的紀錄自豪，泳將霍頓(Mack Horton)曾經公開抵制孫楊，後來孫楊確實被仲裁庭判決禁賽。然而澳洲女泳將雪納傑克(Shayna Jack)隨後被驗出使用肌肉成長劑遭禁賽4年，她若上訴失敗游泳生涯將就此結束。
(中時新聞網)
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