在颱風夜了吃了史上最扯負評！一名外送員在臉書抱怨，昨晚(7日)外送時收到了客人奇怪要求，因為沒照做而被評負評還丟了小費，讓他很無言，但也因為颱風夜風大雨大，意外讓他的眼睛大吃冰淇淋。

這名外送員在臉書「UberEATS台灣」表示，昨天晚上他傳訊息通知客人餐點抵達時，對方卻回訊息說「你可以扭她奶頭，謝謝」，還附加一句「不捏沒有小費」，讓他只好尷尬回傳一個「我了解了」的罐頭訊息應付，之後訊息又跳出「滾」加上一句髒話，解釋是朋友喝醉酒亂傳訊息，為了表示歉意等等會付小費給他，讓原PO以為這件事就這麼結束了。

但誰知考驗還在後頭，原PO描述當時女客人身穿薄紗睡衣拿餐，因為下雨全身濕透，睡衣底下的波濤洶湧一覽無遺，據原PO目測應該有E罩杯的大小「風又大她的睡衣一直飄來飄去」，讓身為正常男人的原PO不可避免的硬了，感嘆送餐真辛苦，「吃了負評卻換到眼睛吃冰淇淋？還搞到我硬梆梆騎車也不方便？無言面對中...」。

對此，網友們看完後紛紛留言，羨慕這福利太好了，「跪求地址」、「給1000小費，快公佈你在哪區」，也有人安慰原PO還好沒捏「不捏沒小費，捏了遮羞費」、「負評幾趟就洗掉了，官司⋯到黃河都洗不掉喔XD」、「哈哈靠北，仙人跳膩」、「根本拍迷片的劇情阿」。

(中時新聞網)