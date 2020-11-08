年約42歲擔任一家科技業公司課長的蕭姓男子，在今年5月起上網投資國外黃金期貨，期間陸續已經匯款新台幣80多萬元，但從未獲利。他的母親覺得兒子被騙了，與警方合計，一起阻止兒子繼續匯款。

蕭男的母親日前一大早到仁武分局仁美派出所報案，指兒子疑似被騙了，要匯款30萬元給騙徒。

警方立即與蕭母共同聯繫蕭男，蕭男起初還氣憤不已，一度堅持要匯款，並拒絕到派出所報案，眼見郵局開門營業在即，蕭母與警方急中生智，向蕭男慌稱蕭母發生車禍受傷，蕭男才暫停匯款手續即趕赴派出所。

警方乘機詢問蕭男的案情，再透過165線上系統查詢蕭男欲轉帳之帳戶，發現其中一筆帳號在台灣已被列為詐欺案警示帳戶，蕭男這才死心放棄匯款，並對警方攔阻他繼續做傻事，表示十分感謝。

仁武警分局長蔡文峰呼籲，民眾如果遇到來路不明之投資、購物、匯款資訊，一定要再三查證，先掛斷電話，撥打165反詐騙諮詢專線，及110查詢，或至派出所請警方協助，以保障財產安全。

(中時 )