民主黨總統候選人拜登拿下賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，當選美國第46任總統。對此，資深媒體人陳揮文感嘆，拜登熬了32年，最終媳婦熬成婆，終成美國總統。拜登可以，有為者亦若是。許多網友看到也感性大喊，是啊，大家都不離不散，等待前高雄市長韓國瑜再起。

美國總統大選，拜登跨越門檻，篤定當選下一任美國總統，拜登副手賀錦麗也將成為美國史上首位的亞非裔（非裔、印度裔）女性副總統。兩人勝選雙雙創下多項紀錄，在歷史上有特殊意義！

對於這場美國大選結果，陳揮文在臉書發文表示，1988，拜登參加民主黨總統初選，槓龜。2008，再度出馬，輸給歐巴馬，當了八年副總統。2016，媳婦熬成婆？錯，希拉蕊獲提名。2020，距當選僅差一步，回首1988，長達32年。拜登可以，有為者亦若是。

陳揮文更強調，「如果看今晚『少康』，你知道我講的是誰，請幫忙分享，謝謝」！許多網友也認同陳揮文的觀點，留言表示「韓總再起！韓粉不散！無離開」、「揮文先生~現在大概只有你敢在節目上提」、「一直在等那個人的穿雲箭」、「韓總」、「沒有不可能的」、「韓總希望可從這篇文章得到啟發，再戰2024」、「報告韓總！士兵沒解散」！

(中時新聞網)