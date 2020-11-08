美國總統大選開票一度陷入僵局，最後由拜登勝選，成為美國第46任總統。國民黨前立委孫大千指出，蔡英文和川普的總統大選中，存在著5個驚人巧合。

孫大千今（8）日在臉書表示，蔡英文和川普都具備「選輸翻桌不認帳」的特質，蔡英文在和賴清德黨內初選時，就已公開嗆話非贏不可，而川普面臨敗選的命運，也是仍然要頑抗到底。

第二，香港壹傳媒集團主席黎智英在兩場選舉中，都扮演著關鍵的角色。孫大千指出，在台灣總統大選時，黎智英旗下的媒體集團，肩負消滅韓國瑜的重責大任，沒想到在美國總統選舉時，黎智英的特助還可以花1萬美元，去假造拜登兒子叛國的證據。

第三，兩個人都習慣給對手帶紅帽子，並公開恐嚇選民，如果讓對手選贏就會被大陸統治。第四，兩個人都緊抱著大陸做為假想敵，盡一切力量將北京政權妖魔化，來突顯自身挺身而出、勇敢對抗的英雄形象。

最後，孫大千提出第五點，兩場選舉中都充斥著抹黑對手的假新聞，然後藉由網路平台大量散播。

(中時新聞網)