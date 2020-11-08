快艇明星前鋒保羅喬治日前貼出自己跟女友丹妮拉下跪求婚影片，想跟外界分享自己喜悅，沒想到向來人緣很差的他，卻遭網友狂酸是「出軌男」，畢竟他當年就是因為跟丹妮拉偷吃懷孕，才讓他跟七六人總教練瑞弗斯女兒凱莉分手，甚至還在邁阿密偷吃脫衣舞娘被抓。

尷尬的是，保羅喬治的女友丹妮拉之前身分就是脫衣舞娘，她在2014年懷了喬治的大女兒，儘管喬治拿出100萬美元希望她墮胎，卻遭丹妮拉拒絕，也在那一年，喬治在美國男籃訓練營遭逢嚴重傷痛，丹妮拉卻陪他度過這段艱困日子。

隨後丹妮拉幫保羅喬治生了第2個女兒，在今年奧蘭多隔離賽區期間，丹妮拉還帶著兩個小孩前往當地陪伴，如今終於換來喬治的求婚與婚戒，可惜比起給予這對新人祝福，外界反而不斷嘲諷喬治自己拿不到總冠軍戒，只好送女友戒指。

畢竟自從保羅喬治2017年離開溜馬跳槽雷霆後，他的風評始終欠佳，上季原本很有機會跟里歐納德聯手摘冠，卻在西區準決賽慘遭金塊上演從1比3大逆轉戲碼淘汰，喬治始終不夠穩定的場上表現，更被外界當作頭號罪人，如今遭到狂酸也屬正常。

(中時 )