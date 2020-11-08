一名網友日前在臉書公布一張恐怖照片，他自製茶葉蛋，但是不小心把水煮蛋泡在茶裡太久，導致原本金黃色的蛋黃變成深色黏稠狀，而他也放在冰箱太久，不禁發文詢問「茶葉蛋不知道放在冰箱多久了，請問這可以吃嗎？雖然我已經吃完了」，網友則一面倒回應「應該已經變質了」、「真的太噁心了」。

該網友在在臉書「爆廢公社公開版」曬出照片，只見便當盒裡的茶葉蛋翻開裡面後，竟然是帶有墨綠色的深色蛋黃，讓他不禁詢問網友「請問這可以吃嗎？」許多網友見狀則紛紛回應，「裡面也太可怕了吧」、「茶葉蛋的外表，皮蛋的靈魂啊」、「這蛋黃是發霉的顏色了吧」。

對於許多網友質疑是否為皮蛋，該網友真的吃下那顆蛋後說，「結果出來了！真的是茶葉蛋，只不過泡著茶泡了3個多禮拜就變成這個顏色了。」

不過很多網友反應很多水煮蛋去殼後，蛋黃與蛋白接觸表面會出現一層灰綠色，是否為變質，專家表示，那是蛋白中的硫化物與蛋黃的鐵反應生成之硫化亞鐵，是正常加工現象，不會影響食蛋的安全，此硫化亞鐵有時會擴及蛋黃接觸之蛋白，造成部分蛋白變成黑色，在蛋白pH愈高或加熱溫度愈高及時間愈長，灰綠色帶會愈顯著。

(中時新聞網)