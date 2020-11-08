▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

台中市某大樓民眾爆發衝突，一位男住戶火氣很大的前往櫃台，疑不滿保全要求量體溫，便情緒失控抄起眼前看見的東西朝保全身上丟過去，一邊猛嗆「我住這裡啦」，隨後更衝進櫃台動手動腳，動粗過程全被監視器錄下，更被網友起底他「有背景」，引起網友熱議。

一位網友在臉書社團《爆料公社》中發出一段監視器畫面，並在內文寫下「惡劣住戶，可憐保全被當肉包打！」據悉，事件發生在7日，在台中一棟公寓大樓中，男住戶火氣相當大的衝往櫃台，而正值防疫期間，保全依規定要為所有上前的人量額溫，並舉起「訪客來賓需量體溫」的相關公告請他配合。

不料，男住戶不領情，覺得自己是住戶，並非「訪客來賓」，因此不願意配合量額溫；甚至他的情緒相當失控，先是對著保全大聲吼叫「訪客來賓？X你娘我是訪客嗎？」，隨後更猛罵8次「X你娘機掰」，一邊隨手拿起看的見的東西朝保全身上砸去，最後直接殺進櫃台中，朝保全的胸口猛推一把，保全大叔重心不穩差點跌倒。

而在他施暴的過程中，旁邊甚至有位身穿藍色外套的男子在一旁冷眼旁觀，在他衝入櫃台的時候，一旁還有位保全，同樣也是靜靜看著事情發生，完全不見有人要出阻止，讓網友群起撻伐。

文發出後，不少網友看了拳頭超硬，紛紛留言回應，「一定要提告，讓他好好做人」、「他旁邊那個同事有夠廢的，從頭到尾都沒動作！遇到這種同事就飽了！」、「要不是有監視器，我想今天人要是被抓出去打死了，旁邊的又莫不吭聲，想必又是冤案一條！」、「旁邊那位還讓路讓人衝進去打⋯當旁觀者？電話在眼前連110都不敢按？比揍人的更讓人心寒。」更有網友眼熟出畫面中動粗的男性「哦！那個人不意外，累犯了，有背景沒用的！」

(中時新聞網)