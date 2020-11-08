美國總統大選終於有了結果，代表民主黨參選的拜登已獲得超過270張選舉人票，正式宣布勝選，今(8)早開始已有多國發出聲明祝賀美國成功完成選舉，台北市議員羅智強也在臉書上恭喜拜登當選，並提到過去民進黨政府「明顯押錯寶」的行為，呼籲應盡速與民主黨修復關係。

羅智強指出，這場美國大選中，民進黨和綠營媒體選邊川普的程度已經幾乎到「介選」的程度，以國家擁有的Twitter轉發川普陣營的選舉消息被抓包，綠營媒體簡直天天開罵拜登，根本是把拜登當成韓國瑜來批！

這種百分之百選邊的做法實屬不智！羅智強表示，如今拜登勝選，他除了在這邊給予民主黨以及拜登祝福外，也希望美國各界可以注意到民進黨政府正在一步一步摧毀台灣得來不易的民主，不斷追殺在野黨、追殺新聞自由、追殺言論自由，更追殺所有還敢對民進黨說不的反對者，在民進黨執政下，台灣的民主自由正在加速瓦解中！

(中時新聞網)