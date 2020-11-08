過去曾身為國民綜藝《無限挑戰》班底的主持人鄭亨敦，也主持過《一週偶像》、《拜託了冰箱》等夯綜藝，有著靈敏獨特的幽默感，深受觀眾歡迎，而當年被封為「綜藝四天王」的他，2015年底突宣布因焦慮恐慌症暫別演藝圈，足足靜養9個月才回歸，沒想到本月5日，所屬FNC娛樂遺憾宣布鄭亨敦焦慮症復發並惡化，二度中斷所有工作，消息一出，讓外界無不震驚與憂心。

鄭亨敦這些年飽受焦慮恐慌症所苦，嚴重到不得不放下所有工作，專心養病，如今二度暫退演藝圈，外界相當好奇他生病的情況，以及當初患病的原因，事實上鄭亨敦2年前曾在《秘密的庭院》吐露過實情，他提到有陣子到大陸錄影，上飛機後一直感到不安，不是怕墜機，而是怕如果墜機，自己死掉的時候會是什麼模樣？

鄭亨敦說，諸如這類為還沒發生的事情擔心得要死的情況，不斷發生著，大嘆其實自己是很喜歡到新的地方接受新事物挑戰的人，只是「很害怕新的人」，主持人問及這樣的心理疾病，最根本起因為何？鄭亨敦才吐露錄節目時，曾遭到嚴重性騷擾，在他內心留下不可抹滅的陰影。

鄭亨敦透露某次錄影，一行人到了傳統市場，「突然一名大媽衝過來，朝我的那裡(私密處)抓了下去，然後露出笑容走掉了」，而這個衝擊太大，鄭亨敦回過神來的時候，發現自己正在爆哭，他坦言對這件事情難以忘懷，如今對突發狀況會格外不安，節目播出後，有大批觀眾留言表示聽了超傻眼，很替鄭亨敦難過，「這完全是可以告對方了吧」、「遇上這種事真的很難走出來，心疼」。

(中時新聞網)