南韓女團「宇宙少女」（WJSN）主唱璉靜因曬出一張背景有「毛澤東被打臉」的海報，被陸網友貼上「辱華」標籤，氣得出征她的Instagram，連當時與她一起合照的TWICE成員Sana也被罵爆，這張爭議照目前已被璉靜刪除，但已有陸網友備份瘋傳。

據悉，璉靜8月上傳一組生活照，畫面中可以看到她戴著口罩、身穿休閒短袖襯衫，站在一間首爾的網美咖啡廳打卡，手中並握著與好友Sana的合照，看起來雖然沒什麼問題，但卻被眼尖的大陸網友抓包，背景的牆上有毛澤東的畫像，臉頰還有一個明顯的巴掌印。

璉靜的背景照有毛澤東被打臉的海報，被陸網批評辱華。（圖／微博）

璉靜被罵爆，連同Sana一起拖下水。（圖／微博）

爭議照立刻被截圖傳回大陸，掀起連環砲火，眾多陸網友灌爆璉靜的Instagram，指控她辱華，連Sana都一同被拖下水，「我真的瞎了眼喜歡上你們」、「我們毛爺爺是你們可以侮辱的？」、「限韓令永久鎖死」、「賺人民幣的時候仔細看看鈔票上的人像吧」等，即便有部份網友想緩頰，仍阻止不了戰火。

這已經不是首次發生南韓藝人疑似辱華事件，先前李孝利取藝名時，隨口說「MAO（音似：毛），因為之後可能要進軍大陸市場」遭陸網友控訴李孝利調侃毛澤東灌爆Instagram；防彈少年團發表得獎感言提到韓戰，因讚揚韓美共同經歷戰爭、無數男女慘痛犧牲，挑起陸網友敏感神經；以及金高銀分享在大陸求學「國一才學ABCD」，且回到南韓第一次看到水性筆，讓部份陸網友感到不滿，直批她辱華。

(中時新聞網)