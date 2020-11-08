從事金融業的丁姓公司女老闆，去年到米津號冰果室買豆花時，不滿女店員表示外帶塑膠袋要加1元，揚言退貨遭拒後大暴走，當眾掌摑女店員，女店員憤而提告，台北地院依傷害罪判處丁女拘役59日，得易科罰金5萬9000元確定。

丁女於去年12月4日晚間8時22分，在米津號冰果室南京松山店內購買豆花，結帳後並要求女店員給予外帶塑膠袋，但女店員表示塑膠袋依政府規定需另加價1元購買、無法免費提供。

丁女聞言，心生不滿，揚言欲退貨，亦遭女店員拒絕，憤而在店內當眾對女店員甩耳光，致女店員右臉挫傷，事後女店員驗傷提告，北檢依傷害、公然侮辱罪起訴丁女，聲請簡易判決，北院判處丁女拘役59日。

但丁女不服，提起上訴，請求無罪判決。北院合議庭訊問時，丁女坦承與女店員口角並發生肢體衝突，但否認有打到對方，辯稱她被激怒比較激動，只是肢體動作比較大，不記得有打到告訴人，女店員臉上的傷無法證明與她有關。

但合議庭勘驗監視器畫面，認定丁女確有搧打女店員巴掌。合議庭審酌丁女僅因不願依政府規定另加價1元購買塑膠袋，藉口不滿女店員服務態度，率爾甩女店員耳光，且迄今未賠償或獲得女店員諒解，判處丁女拘役59日，並無不當，駁回丁女上訴，丁被判拘役59日確定。

(中時 )