台北市副市長黃珊珊。（圖／摘自黃珊珊臉書）

美國大選，民主黨總統候選人拜登，先後拿下賓州與內華達州，跨越門檻當選下一任總統，拜登在美東時間7日晚間8時（台灣時間上午9時），發表勝選後首場全國演說。對於拜登勝選，台北市副市長黃珊珊表示，美國人對川普說「YOURE FIRED（你被開除了）」，這是民主的真諦，而政黨與政治人物在位時，都應戒慎恐懼。

拜登贏得美國總統大選，黃珊珊今（8）日在臉書表示，這是美國人的幽默，經歷冗長開票，美國最終還是選出下任總統，通訊投票的開票威力驚人，但終究是民主的選擇。

黃珊珊指出，川普以前在節目裡常說的話，現在美國人對他說「YOURE FIRED」，做不好就換掉，也是民主的真諦。

黃珊珊說，選民的投票結果，讓政黨與政治人物在位時都應該要戒慎恐懼，不可為所欲為，當選後應該認真做事且能夠解決問題，因為明星只能閃耀一時，但終將黯淡。

(中時新聞網)